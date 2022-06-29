Французская компания Nexter, входящая в состав франко-германской группы KNDS, продемонстрировала испытательные стрельбы новой танковой пушки Nexter ASCALON, пишет Telegram-канал Dambiev, опубликовавший видео с логотипом компании.

Французский концерн представил новую танковую пушку на выставке Eurosatory-2022 в Париже. Ascalon может стать основным орудием перспективного танка Main Ground Combat System (MGCS), над которым работают Германия и Франция. Также новую пушку может получить танк Enhanced Main Battle Tank (EMBT). На выставке показали EMBT с серийной пушкой калибра 120 миллиметров, которая получила новые снаряды SHARD. Орудие создано на основе наработок, использованных в проекте FTMA в 1990-х годах. Работу над прототипом пушки планируют завершить в 2023 году.

По данным Defence24, пушка получит подкалиберные боеприпасы с оптимальным соотношением длины к диаметру вольфрамового сердечника снаряда. Это должно привести к возможности эффективно бороться с вражескими танками нового поколения, такими как Т-14 «Армата», на расстояниях до 5 км.