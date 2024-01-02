Париж будет постепенно менять формат помощи Украине — о таком решении заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, его слова приводит ТАСС.

По словам французского дипломата, Париж по-прежнему собирается оказывать Киеву военную помощь, однако в итоге сотрудничество придет к тому, что оружие будет производиться уже на территории самой Украины. Таким образом, Франция хочет сократить количество — как выразился Весьер — пожертвований Украине.

«Цель состоит в том, чтобы производить больше оружия в Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — заявил он. Посол отметил, что с такой формой поддержки согласна и глава французского МИД Катрин Колонна.

Когда произойдет смена формата, и будет ли Франция спонсировать украинские производства или возводить собственные предприятия на территории Украины, не уточняется. По словам Весьера, переход от одной стратегии к другой займет время.