Форвард «Лацио» Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам нынешнего сезона.

Для 30-летнего форварда эта престижная награда стала первой в карьере.

Всего в прошедшем сезоне чемпионата Италии Иммобиле провел 37 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал десять результативных передач.

Вторую строчку в списке претендентов занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третье место досталось португальскому форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.(Газета.Ru)