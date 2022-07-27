Компания Ford представит новое поколение спорткара Mustang на автосалоне в Детройте осенью 2022 года. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По его данным, дебют нового поколения спорткара состоится на первом с начала пандемии автосалоне в Детройте. Открытие выставки ожидается 14 сентября 2022 года. По данным источников издания, автомобиль при этом сохранит двигатель V8, в качестве альтернативы покупателям будут предложены четырехцилиндровые моторы Ecoboost. Серийный выпуск нового Ford Mustang планируется начать в первой половине 2023 года на заводе во Флэт-Роке, штат Мичиган.

Производство Ford Mustang первого поколения стартовало в 1964 году. В настоящее время выпускается уже шестое поколение модели.