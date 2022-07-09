Американский автоконцерн Ford назвал причиной возгорания кроссоверов Ford Expedition и Lincoln Navigator смену поставщика компонентов в период пандемии, сообщаетсяна официальном сайте компании.

«Ford считает, что причиной возгораний транспортных средств может быть изменение поставщиком места производства во время пандемии COVID-19. Печатные платы, произведенные на этом предприятии, обладают уникальной чувствительностью к сильноточному короткому замыканию», — отмечается в заявлении Ford.

Проблемная микросхема, ставшая причиной 21 пожара и объявления отзывной кампании, устанавливается в распределительной коробке на аккумуляторной батарее. При этом автомобиль может загореться даже в случае, если он не используется, а находится на парковке.

В общей сложности отзыв затронет 66,2 тыс. машин, выпущенных с июля 2020 по конец августа 2021 года. До устранения неисправности производитель рекомендует парковать потенциально опасные внедорожники на открытом пространстве вдали от строений. При этом с запчастями для устранения дефекта также наблюдаются проблемы: некоторые компоненты не удастся получить до сентября.