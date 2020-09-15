Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в Forbes военный эксперт Дэвид Экс.
После того, как 12 лет назад российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в Южной Осетии, на вооружении ПВО Грузии остались системы ПВО, унаследованные от Советского Союза, констатирует автор материала. Вместе с тем им на смену постепенно приходит более современная израильская техника, отмечает он.
Если Москва и Тбилиси вновь вступят в конфликт, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские средства противовоздушной обороны смогут «пустить кровь» российской авиации, резюмирует эксперт.(РИА Новости)