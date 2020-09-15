Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

После того, как 12 лет назад российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в Южной Осетии, на вооружении ПВО Грузии остались системы ПВО, унаследованные от Советского Союза, констатирует автор материала. Вместе с тем им на смену постепенно приходит более современная израильская техника, отмечает он.