Фонд Гейдара Алиева раздал праздничные подарки малообеспеченным семьям

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, были розданы праздничные подарки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

Начиная с 21 декабря сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» передали малообеспеченным семьям праздничные подарки.

Подарки, состоящие из различных продуктов питания, были вручены семьям, получающим адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, неизменно поздравляя малообеспеченные семьи в различные праздники, раздает им подарки. Такие проекты, наряду с поддержкой государственных социально-экономических программ, нацелены также оказание заботы малообеспеченным семьям, создание у них в дни праздников соответствующей атмосферы.

| 2019-12-27T16:39:24+00:00 27 декабря 2019, 20:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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