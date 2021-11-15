Флагман Шестого флота ВМС Соединенных Штатов USS Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения учений, сообщается в Twitter подразделения.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney <…> начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», — указано в сообщении.

Уточняется, что на борту USS Mount Whitney находится штаб Шестого флота ВМС США, а также командование морских ударных сил и поддержки НАТО.

Ранее ВМС Соединенных Штатов провели учения с Украиной, Румынией и Турцией в Черном море.

Учения проходили в международных водах у берегов Румынии. (Gazeta.ru)