20-25 августа в Физулинском международном аэропорту осуществляются полеты специальным авиалайнером с целью проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных авиарейсов.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), проверки будут осуществляться ежедневно посредством применения полностью автоматизированного комплекса инспекции полетов Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолете бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, AFIS (Aero Flight Inspection System) – полностью автоматизированная современная система контроля полетов, используемая в аэропортах для проверки средств посадки и наземных радионавигационных систем.