Правительство Финляндии открыто к тому, чтобы обсуждать вступление страны в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось. Об этом заявил в пятницу президент страны Саули Ниинистё, сообщает ТАСС.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против — 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен предыдущий аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.