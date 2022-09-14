Финляндия сократила потребление природного газа на 50% в январе — августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель для стран ЕС, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat.

«За восемь месяцев использование природного газа в стране снизилось с 17,8 ТВ∙т ч до 8,8 ТВт∙ч», — отмечает издание. В целом государства сообщества уменьшили потребление газа на 6% за первую половину этого года, хотя планировалось сократить на 15%.

До энергетического кризиса около трети природного газа в Финляндии использовалось для производства электроэнергии и отопления, но сейчас это практически сведено к нулю.

«С целью дальнейшей экономии мы можем сократить его потребление в промышленности», — отмечает эксперт Хейкки Линдфорс.