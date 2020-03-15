Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести из-за коронавируса Евро-2020

Федерация футбола Италии планирует обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы — 2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент федерации Габриэле Гравина, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, одним из которых является Рим. На «Стадио Олимпико» запланировано проведение матча открытия, а также других трех игр первенства. На данный момент в Италии остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат Италии по футболу, возобновление которого запланировано на 3 апреля.

«Мы надеемся завершить чемпионат страны до 30 июня, — заявил Гравина. — Также нам понадобится включить в календарь игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Окончательный срок — это 30 июня, далее нам надо будет думать о возможности превышения этого дедлайна. Мы выступим с предложением к УЕФА о переносе Евро».

Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.(ТАСС)