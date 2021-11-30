Белый дом заявил в понедельник, что федеральные ведомства могут отложить принятие дисциплинарных мер в отношении тысяч федеральных служащих, которые не вакцинировались от COVID-19 к крайнему сроку, наступившему 22 ноября.

В среду администрация Байдена сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины получили 92 процента федеральных служащих в США.

В общей сложности 96,5 процента из 3,5 миллионов федеральных служащих выполнили анонсированные в сентябре требования, либо пройдя вакцинацию, либо получив отвод.

Белый дом заявил, что крайний срок вакцинации продлеваться не будет.

«Мы призываем ведомства продолжать активную работу по информированию и консультированию в течение праздничного сезона в качестве первого шага в процессе контроля за соблюдением правил», – говорится в электронном письме Административно-бюджетного управления и Кадрового управления.

В письме также говорится, что до января ведомства не обязаны принимать мер в отношении сотрудников, не выполнивших требования по вакцинации, но могут вынести им письменный выговор. (Голос Америки)