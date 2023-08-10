Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Вашингтон предложил в среду задействовать в этом деле сотрудников бюро. «Это довольно частая практика, когда ФБР оказывает подобную помощь в странах, являющихся союзниками США», — отмечает Bloomberg.

Помощник госсекретаря Брайан Николс назвал нападение на Вильявисенсио «наглой атакой на демократию». «Мы призываем к быстрому и тщательному расследованию дела и предлагаем нашу помощь», — заявил он в социальной сети.