Федеральное бюро расследований (ФБР) США в четверг опубликовало фото человека, которого охарактеризовали как «лицо, представляющее интерес», в связи с убийством консервативного активиста, сторонника президента Трампа Чарли Кирка.

Сотрудники ФБР в Солт-Лейк-Сити не сказали, что человек на снимках является предполагаемым стрелком. Федеральное агентство опубликовало две фотографии человека в брюках, чёрной рубашке с длинными рукавами, кепке и солнцезащитных очках, отмечает Reuters.

Ранее представители следствия сообщили, что нашли винтовку, которая по их мнению, использовалась для стрельбы по Кирку. Подозреваемого в убийстве активиста они описали как человека студенческого возраста.

31-летний Чарли Кирк, ведущий популярного подкаста и радиопрограммы «The Charlie Kirk Show», считавшийся близким союзником президента США Дональда Трампа, в среду 10 сентября был убит выстрелом в шею из огнестрельного оружия. В этот момент Кирк выступал в университете штата Юта. Трамп назвал преступление «чудовищным».

Кирк считается одним из тех, кто помог Республиканской партии Трампа заручиться поддержкой молодых избирателей. В четверг на памятном мероприятии в Пентагоне по случаю 24-й годовщины терактов 11 сентября глава Белого дома объявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы. Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению главы государства.

ФБР и представители штата заявили, что стрелок, предположительно, прибыл в кампус за несколько минут до начала мероприятия. Чарли Кирк выступал на открытом воздухе перед примерно 3000 человек в Университете долины Юта в Ореме. На записи с камер наблюдения видно, как вооружённый человек поднимается по лестнице на крышу, прежде чем выстрелить в Кирка, сообщили представители властей на пресс-конференции.

Впоследствии стрелок спрыгнул с крыши и скрылся в соседнем районе. Поиски нападавшего до сих пор продолжаются. (svoboda.org)