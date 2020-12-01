Фазиль Талыбов: «Семьи шехидов и ветераны войны в среднем получают в месяц 700 манатов»

По поручению президента семьи наших героев, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны и лица, потерявшие здоровье в этих боях, получают разные социальные пособия.

Как сообщает АПА, об этом говорится в публикации, которой поделился заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он отметил, что высказывания некоторых пользователей соцсетей о том, что семьи шехидов и инвалиды войны получают только пенсию, связаны с неинформированностью. Они получают и другие социальные выплаты (пенсии, пособия), в связи с ними реализуются социальные программы.

В публикации говорится, что семьи шехидов и ветераны войны обеспечиваются жильем и автомобилями, получают единовременную страховую выплату, в среднем они получают в месяц 700 манатов.