Фанат предсказал гибель Брайанта в результате крушения вертолета 7 лет назад

Фанат баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта предсказал его гибель в результате крушения вертолета семь лет назад.

Пользователь Twitter под ником «.Noso» 13 ноября 2012 года опубликовал сообщение, в котором написал, что пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) погибнет из-за крушения вертолета.

Пользователи соцсети заподозрили «.Noso» в публикации сообщения задним числом, но один из американских журналистов со ссылкой службы поддержки заявил, что для Twitter нет программы, которая позволила бы менять дату публикации или сам текст.

Отмечается, что сообщение о гибели Брайанта могло быть связано с тем, что в тот день в СМИ появилась информация о том, что получивший травму одноклубник Брайанта Стив Блэйк добирался до врача вместе с баскетболистом на его личном вертолете.

Авиакатастрофа произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли. (gazeta.ru)