Фаина Алекперова: КВН в Азербайджане берет начало из 160-ой

Директор классической гимназии №160 Фаина Алекперова рассказала в интервью корреспонденту # о славных квновских традициях, которые передаются из поколения в поколение в стенах возглавляемого ею образовательного учреждения. Среди выпускников этой знаменитой и престижной бакинской школы (ныне – гимназии) такие легенды КВН, как Юлий Гусман, Анар Мамедханов, Мурад Дадашев, Джавид Имамвердиев, и др.

-Принято считать, что именно из 160 – ой школы берет свое начало КВНовское движение в Азербайджане…

— Наша школа, а ныне – классическая гимназия, действительно является местом, откуда берет свое начало движение КВН Азербайджана. В первой команде, собранной Юлием Гусманым в 60-х годах, 8 из 11 человек были учащимися нашей школы. Дальше, в период возрождения азербайджанского КВН, также именно в школе №160 была образована команда КВН во главе с капитаном Анаром Мамедхановым, которая впоследствии стала называться «Парни из Баку», и половина состава участников была вновь из 160-ой. Сегодня наши ученики вновь активно участвуют в играх Азербайджанской Юниор Лиги КВН. На протяжении всех этих лет мы были важной составной частью движения веселых и находчивых в Азербайджане.

— В чем секрет успеха выпускников вашей гимназии?

— Думаю, что секрет в том, что во все времена в нашей школе поощрялось лидерство и демократизм. Мы всегда хотели видеть учеников, которые имеют свое мнение по любому вопросу. Наша главная цель как педагогов – дать обществу готовую, самостоятельную личность, способную к аналитическому мышлению, творческой самореализации. Конечно, интересы у молодых людей могут быть разные, но дух школы, непременно, имеет значение.

— Фаина Эммануиловна, какие качества, на ваш взгляд, помогает сформировать у ребенка игра в КВН?

— Самовыражение, умение быть находчивой, творческой личностью. КВН помогает развивать в человеке чувство толерантности, способность работать в команде, радоваться успехам конкурентов. Ведь сегодня победитель ты, а завтра может стать кто-то другой.

Немаловажно ребятам в команде уметь дружить и быть сплоченными. У нас был момент, когда в команде были разногласия, и в итоге результаты сезона оказались не очень хорошие. Для кого – то КВН — это хобби, а для кого-то со временем эта игра становится образом жизни. И еще один важный факт – многие квнщики через эту игру пришли в сферу своих будущих профессий.

— Что вы можете сказать, сравнивая прежний КВН и нынешний?

— Тот КВН, и Александр Масляков об этом тоже недавно сказал, был более «находчивый». В нем было больше личного творчества и меньше заготовок. На сцене команды умели оригинально шутить, отвечая на вопросы зала, жюри, больше импровизировали. Сейчас многое, если не все зависит от сценария. У каких-то частных школ, к примеру, больше возможностей вложиться в сценарий, и в итоге эта команда побеждает.

— Как вы поддерживаете свою команду «160% смеха», которая начала игру в новом сезоне Юниор лиги?

— К сожалению, из-за занятости, не получается присутствовать на репетициях, поэтому смотрю выступление уже в зале, среди зрителей во время самой игры. Я люблю КВН, и стараюсь всегда поддержать своих ребят.