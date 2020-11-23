Фахреттин Коджа: «Пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика»

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне также сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии — 6017. В пятницу было зафиксировано рекордное с начала пандемии число умерших от COVID-19 за сутки — 141.

«Сегодня выявлено 6713 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 453 535. Умерли 153 больных, всего умерших — 12 511. В тяжелом состоянии находятся 4409 больных. Вылечились сегодня 3254 пациента, всего — 377 891», — говорится в сводке турецкого минздрава.