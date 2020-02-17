Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго и санкции против Беларуси

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года», — отмечается в нем.

В документе поясняется, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах».

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет рестрикций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось. Однако в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков были оставлены в силе сроком на 12 месяцев.(ТАСС)