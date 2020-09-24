Евросоюз не признает Лукашенко и пересматривает отношения с Беларусью

Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. Соответствующее заявление по поводу так называемой инаугурации опубликовала в четверг, 24 сентября, пресс-служба Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. Исходя из этого, так называемая «инаугурация» 23 сентября 2020 года и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — подчеркивается в документе.

Глава европейской дипломатии также указал на то, что прошедшая процедура «прямо противоречит воле значительной части белорусского населения, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси». Евросоюз однозначно поддерживает право белорусов быть представленными теми, кого они сами выберут на новых «инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборах».

Как отмечается в документе, в Брюсселе вновь выражают надежду, что официальный Минск услышит их призыв воздержатся от любых дальнейших репрессий и насилия, а также немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных, включая политических заключенных. «В свете сложившейся ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью», — подытожил Боррель. (DW)