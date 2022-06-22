Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа должна подготовиться к тому, что к зиме Россия может полностью прекратить поставки газа в регион. Он также призвал правительства работать над снижением спроса на газ и сохранить работу атомных электростанций. Ранее «Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу, объяснив решение проблемами с оборудованием.

«Чем ближе к зиме, тем больше понятны намерения России. Я думаю, что цель сокращений — не дать Европе заполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы», — сказал Фатих Бироль в интервью британской газете Financial Times. Он подчеркнул, что страны должны отсрочить закрытие ядерных объектов и «сделать все возможное», чтобы заполнить хранилища до начала зимы.

По его мнению, к зиме правительства европейских стран будут принимать все больше мер контроля над спросом на газ.

Бироль считает, что дополнительные выбросы CO2 от использования угля будут в будущем компенсированы за счет развития возобновляемой энергии в Европе и снижения зависимости от ископаемой энергии. При этом он не исключил, что в условиях дефицита топлива странам придется вводить нормирование поставок.

Глава МЭА также заявил, что сокращение поставок газа в Европу может быть «предвестником» дальнейших ограничений поставок газа Россией. Так Москва пытается получить рычаги давления на Запад в условиях военной операции в Украине, считает он.

В середине июня «Газпром» сократил поставки газа в Европу с 167 млн до 67 млн куб. м в сутки по «Северному потоку». Компания объяснила это проблемами со своевременным ремонтом иностранного оборудования для прокачки газа. В Германии заявили, что решение было политическим, а не технологическим. Всего в последние месяцы поставки газа в Европу упали почти в два раза по сравнению с 2021 годом.