Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

В резолюции депутаты Европарламента подчеркнули, что они должны быть готовы к координации совместных шагов по этой ситуации, находясь во взаимодействии с США, НАТО и «другими партнерами». В частности, выделяется возможность введения «суровых экономических и финансовых санкций» в отношении Москвы. Они также призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля информировать их о всех действиях России.

В числе возможных санкций перечислены: расширение списка физлиц с замороженными активами и запретами на поездки, «отключение» от платежной системы SWIFT и ограничения, затрагивающие «важные отрасли экономики России». Отдельно депутаты зафиксировали в резолюции в качестве первого шага отмену безвизового режима и поездок для обладателей дипломатических паспортов, не считая аккредитованных дипломатов.

Резолюцию поддержали 548 парламентариев, против были 69 человек, а воздержались 54 депутата. (Газета.ру)