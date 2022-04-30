Заявки на транзит российского газа через Украину и реверсные поставки по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на уровне предыдущих трех дней.

Это выше объемов до приостановки в среду, 27 апреля, экспорта в Болгарию и Польшу, что, скорее всего, свидетельствует о перераспределении в Европе поступающих из РФ потоков газа, сообщает РИА Новости

Так, заявки на реверс по «Ямалу-Европе» держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки (в пять раз выше уровня 26 апреля). Польша теперь покупает российский газ в ФРГ, и объем реверса почти соответствует заявкам по контракту с «Газпромом» в предыдущие дни.

Также выросла прокачка через «Ужгород» на границе Словакии и Украины. Если во вторник она составляла 38,8 млн кубов, то в среду и четверг приблизилась к 57 млн.

«Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что эти страны не оплатили поставки по новой схеме в рублях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными заявления ряда стран ЕС о намерении отказаться от российского газа через несколько лет. Он отметил, что сейчас все больше государств договариваются с РФ об оплате газа в рублях (aif. ru)