Еврокомиссия утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия (ЕК) утвердила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины», — сказала она.

Она также рассказала, что первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. «К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя дозами», — сказала она.(ТАСС)