Бельгийский депозитарий Euroclear планирует конфисковать средства на сумму около 3 миллиардов евро из замороженных активов российских граждан и компаний. Деньги будут направлены инвесторам, пострадавшим от конфискаций активов в России. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Конфискации не коснутся суверенных активов и будут использованы как ответная мера, указывается в публикации. Утверждается, что в последние месяцы Москва изъяла наличные на аналогичную сумму, которые Euroclear хранил в Национальном расчётном депозитарии в России. Эти деньги были использованы для компенсации потерь российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.

Чьи деньги будут изъяты в Европе — не сообщается. Планируемая конфискация будет проведена на фоне дискуссии стран Запада о возможности изъятия замороженных российских суверенных активов в пользу Украины. Против этой меры, согласно сообщениям СМИ, пока выступают крупнейшие экономики ЕС, опасающиеся судебного оспаривания конфискаций и оттока инвесторов. (svoboda.org)