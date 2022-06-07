5 июня, в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. Еще до полудня явка превысила 50% и голосование было признано состоявшимся, о чем сообщил ЦИК. Как передает RTVI, на референдум был вынесен вопрос о 55 поправках в 33 статьи Конституции Казахстана. Предложения исходят от действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева и позиционируются как направленные на переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, на усиление полномочий местных органов власти, и на лишение особого статуса первого главы страны Нурсултана Назарбаева.

При этом принимать или не принимать поправки гражданам предлагается единым пакетом. На референдуме задается один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?» Проголосовать за отдельные поправки, отвергнув другие, нельзя.

Одной из ключевых поправок является исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики. Как отмечает Би-би-си, многие казахстанцы в принципе рассматривают референдум как вопрос либо о сохранении за Назарбаевым особого статуса лидера нации (елбасы), либо отмене его особых прав и полномочий.

Если поправки будут приняты, в дальнейшем положение Назарбаева будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах, которая предусматривает право на защиту чести и достоинства, пенсию, транспорт, охрану. При этом действовавший до сих пор конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» дает именно особый статус. К примеру, Назарбаев не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные уже после окончания президентского правления, поскольку является елбасы. Кроме того, по этому закону лидера нации нельзя подвергнуть задержанию, обыску или личному допросу, имущество и банковские счета Назарбаева и проживающих с ним членов семьи неприкосновенны. Также закон определяет правовое положение первого президента как человека, обеспечившего единство независимого Казахстана, защиту его конституции, прав и свобод человека.

Другие важные поправки предусматривают лишение части полномочий действующего и последующих президентов Казахстана. В частности, предлагается запрет на членство в какой-либо партии для самого президента и запрет на государственные посты и публичные должности для его ближайших родственников. Совмещать должности с членством в партии запретят мэрам и губернаторам, а также судьям и военнослужащим. Также президент не сможет находиться на посту более двух сроков подряд и лишится права назначать региональных глав.

Токаев также предложил реформировать и процесс формирования парламента. Выборы в его нижнюю палату (мажилис) должны проводиться по мажоритарно-пропорциональной системе. Сейчас 98 членов палаты выбираются по партийным спискам, а еще семь — Ассамблеей народа Казахстана. Также должен быть упрощен процесс участия в выборах новых политических партий.

В случае с сенатом предлагается снизить президентскую квоту с 15 членов до четырех. Кроме того, если референдум пройдет успешно, сенат получит полномочия согласовывать вносимые президентом кандидатуры на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

Другие поправки в сфере судебной системы предусматривают восстановление Конституционного суда, установление независимого статуса уполномоченного по правам человека (омбудсмена), закрепление на конституционном уровне запрета на смертную казнь.

Многие эксперты оценивают реформу скептично и видят в поправках попытку реализовать запрос общества на перемены, который стал очевиден после январских протестов, но при этом сохранить определенные инструменты из прошлого. В качестве примера, в частности, приводится запрет занимать два президентских срока подряд, который оставляет вариант для «рокировки» с временным уходом главы государства на другую должность и возвращением в президентское кресло позже.

Также указывается на то, что, хотя Конституционный суд и восстанавливается, полномочия назначать председателя суда и утверждать заместителей судей остаются за президентом.

То, что глава государства больше не будет напрямую назначать мэров и губернаторов, тоже не означает его полного устранения из этого процесса. По новой Конституции президент будет предлагать двух кандидатов на каждую должность, и только из них придется выбирать.

Что касается исключения из Конституции положений об особом статусе президента Назарбаева, то он сам уже практически ушел из политической жизни страны. В недавнем интервью газете «КоммерсантЪ» он поддержал Токаева и заявил, что намерен посвятить свое время «вопросам глобальной ядерной безопасности» и мемуарам о трех десятилетиях во главе Казахстана.

В отдельном заявлении Назарбаев обещал поддержать поправки в Конституцию и, как сообщил его пресс-секретарь 5 июня, он тоже проголосовал на референдуме.

Итак, какие реальные изменения ждут страну в случае принятия поправок в Конституцию?

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты Казахстана.

Айдар Амребаев, политический аналитик:

— Данный референдум закрепляет существующий статус-кво, баланс сил на внутриполитическом поле Казахстана. Идеологически, президент получил дополнительный мандат легитимности и поддержки своего курса народом. В оставшиеся до следующих выборов президента годы, в 2024-м, необходимо апробировать новые «правила игры» и стабилизировать новую внутриполитическую конфигурацию, которая складывается после январских событий и действительного ухода первого президента из политики. Сейчас начнётся интенсивная работа по правовому оформлению итогов референдума. Ряд законов будет приводиться в соответствие с изменёнными статьями Конституции.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Прежде всего, нужно сказать, что на референдум, как правило, выносится один конкретный вопрос, на который требуется простой ответ «да» или «нет». У нас же вынесли сразу 56 поправок. Причем, поправки разные: от отмены смертной казни до полномочий президента. Абсолютное большинство поправок носит редакционный характер. Например, словосочетание «Конституционный совет» заменили на «Конституционный суд».

Надо сказать, что наше законодательство позволяет принять все эти поправки через парламент. Тем более, раньше так и делалось, через парламент. Еще раз отмечу, все поправки каких-либо кардинальных изменений в систему управления страной не вносят.

Прямо скажем, особой необходимости в этом референдуме не было. Но наши власти решили провести его.

Вместе с тем, следует сказать, что через поправки из Конституции убирается статус Назарбаева, как лидера нации и основателя государства.

Исходя из этого, некоторые казахстанские политологи объясняют, что референдум проведен с целью избавиться от наследия Назарбаева. Также они считают, что теперь президент Токаев больше не будет оглядываться на своего предшественника и смело пойдет по пути реформ.

Но тут надо заметить, что у нас по факту уже прошло избавление от наследия Назарбаева. Его ближайшие родственники ушли с политической арены, а некоторые даже задержаны и против них возбуждены уголовные дела. Кроме того, сам Назарбаев заявил, что он отошел государственных дел и теперь он просто пенсионер.

Поэтому сейчас трудно сказать, для чего всё-таки проводился референдум. Если сразу после референдума президент Токаев приступит к реформированию страны, тогда всё станет на свои места и будет понятно, для чего проводился референдум. Если, этого не произойдет, то референдум станет таким холостым выстрелом.

Сейчас власти говорят о высокой явке на референдум. Согласно официальным данным, такая картина по Казахстану, но имеется важный момент. В Алматы, в интеллектуальном и культурном центре Казахстана и родном городе Токаева явка составила всего лишь 33%. Это означает, что часть граждан Казахстана пока не верит обещаниям властей.

Вместе с тем, один важный результат получен. Наши власти утверждают, что после этих поправок произошло перераспределение части полномочий от президента. Однако, это не совсем так, после референдума система управления страной как была суперпрезидентской, такой и осталась.

При суперпрезидентской форме правления большую роль играет окружение президента. Поэтому полагаю, что от референдума прежде всего в выигрыше окружение президента.