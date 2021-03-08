Эстония ужесточит ограничения по коронавирусу из-за британского штамма

Эстония ужесточит ограничения по коронавирусу из-за распространения британского штамма. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас, пишет ТАСС.

По ее словам, британский коронавирус распространяется быстрее, чем предполагалось, чем объясняется рост заболеваемости в стране.

«Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун», — сказала Каллас.

Премьер добавила, что в таком случае школьники будут заниматься дистанционно, торговые предприятия и заведения общепита закроются, а публичные мероприятия придется отменить.

Всего в Эстонии коронавирусом заразились 76 183, умерли 667 человек.