Правительство Эстонии собирается ввести прибрежную «прилежащую зону» в Финском заливе, которая позволит перекрыть российское судоходство по нему.

Соответствующее предложение выдвинуло Министерство иностранных дел страны, а Кабмин на заседании 12 января поручил проработать его в течение месяца.

Введение «прилежащей зоны» дает возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

По его словам, право государства в «прилежащей зоне» распространяется на таможенные и налоговые вопросы, а также на санитарные и иммиграционные правила. «Прилежащая зона» стала бы дополнительной морской зоной, которую контролирует Эстония, отметила директор бюро международного права МИД Кристи Ланд.