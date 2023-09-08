Эстония планирует стать первой страной Евросоюза, которая легализует конфискацию подсанкционных активов, связанных с Кремлем, для финансирования восстановления Украины. Эта инициатива «действительно ударит» по России, считает министр иностранных дел Маргус Цахкна, слова которого приводит Bloomberg.

Правительство страны утвердит законопроект и направит его в парламент через две недели. Эстония призывает Евросоюз поступить так же. «Это действительно ударит по олигархам — это действительно ударит по российскому государству», — сказал Цахкна в интервью в четверг, добавив, что он ожидает встречных исков со стороны России.

Инициатива Эстонии, которую власти страны прорабатывали с декабря прошлого года, может затронуть около 35 миллионов евро ($37 миллионов) финансовых активов российских компаний, замороженных в стране. Активы по этой схеме будут конфисковываться на основе международного реестра ущерба Украине. Согласование инициативы с законодательством ЕС было осложнено сильными гарантиями частной собственности в Эстонии, рассказал Цахкна.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что блок примет законодательное решение касательно замороженных в Европе активов до летнего перерыва, однако позже сроки пришлось перенести.

В Евросоюзе заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро, рассказывал в мае официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд. Более половины активов — это депозиты и наличные, «существенная часть» оставшихся активов находится в ценных бумагах. (moscowtimes.ru)