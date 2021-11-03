Эстония вновь обновила антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, заболели 2306 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.

«За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 254 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 2306, или 22,5% от общего количества тестов. По состоянию на утро среды в больницах находятся 610 зараженных COVID-19 пациентов. За сутки от коронавируса скончались 13 человек», — говорится в сообщении.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 199 251. За время пандемии коронавирус унес 1563 жизни.