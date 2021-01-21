ЕСПЧ: «Во время августовской войны 2008 года Россия нарушила права человека»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил свое решение по иску «Грузия против России (II)», касающегося войны в августе 2008 года, сообщает «Новости-Грузия».

В обнародованном постановлении Большой палаты Страсбургского суда отмечается, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека.

При этом постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России» не содержит решения о денежной компенсации – этот вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения.

Страсбургский суд признал правомерными шесть из восьми пунктов иска, предъявленного Грузией:

пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами;

нарушение права на свободу и безопасность гражданского населения;

непроведение расследования убийств граждан Грузии во время войны и ряд других нарушений.

«Признание ряда нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года. Это историческое решение является для Грузии важнейшим рычагом разрешения конфликтов и восстановления своей территориальной целостности с использованием международно-правовых механизмов», — так прокомментировали решение Страсбургского суда в заявлении министерства юстиции Грузии.

Вместе с тем ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России.

«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», — заявили в Минюсте России.

Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года.

Следует отметить, что суд одиннадцатью голосами против шести постановил, что события в активной фазе боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации для целей статьи 1 Конвенции (что Российская Федерация не осуществляла эффективный контроль) и признал эту часть жалобы неприемлемой для рассмотрения.

Соответственно, нарушение статей Конвенции относится только к периоду после окончания военных действий (после 12 августа 2008 года).