ЕСПЧ обязал Францию выплатить заключенным от четырех тысяч до 25 тысяч евро за моральный вред

Европейский суд по правам человека осудил Францию за плохие условия содержания в тюрьмах, в частности, их перенаселенность, говорится в решении ЕСПЧ, которое было распространено пресс-службой суда в четверг.

С жалобами в ЕСПЧ обратились 32 заключенных (29 из них — граждане Франции), содержащихся в исправительных учреждениях Мартиники, Французской Полинезии, Гваделупе, а также в следственных изоляторах Нима, Ниццы, Френа. Они жаловались на плохие условия содержания под стражей, в частности, перенаселенность тюрем и неэффективность превентивных средств правовой защиты.

«Суд рекомендует государству-ответчику рассмотреть принятие общих мер, направленных на устранение переполненности и улучшение условий содержания под стражей, и установить эффективные средства защиты», — говорится в коммюнике.

Суд постановил, что Франция должна выплатить заявителям суммы от четырех тысяч до 25 тысяч евро за моральный вред. (РИА Новости)