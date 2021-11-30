Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) в воскресенье покинул болгарский порт Варна для продолжения операций в Черном море с партнерами по НАТО. Об этом сообщается в заявлении Шестого флота ВМС США, опубликованном в понедельник.

«Американский ракетный эсминец Arleigh Burke покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года, чтобы возобновить операции в Черном море. Визит [эсминца] в порт подтвердил приверженность ВМС США НАТО и таким чрезвычайно важным союзникам, как Болгария», — говорится в тексте.

Ранее Шестой флот сообщил, что эсминец Arleigh Burke 25 ноября вошел в Черное море «в рамках обычного патрулирования». Как утверждают в ВМС США, «союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе» для обеспечения безопасности и стабильности, а также для «наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости».