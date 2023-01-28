На берегу Каспийского моря в Махачкале обнаружили восемь мертвых тюленей.

Как передает ТАСС,об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации Ленинского района Махачкалы.

«Мертвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром. Туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис». По словам начальника отдела по управлению МКР Турали и Анжи Надира Рамазанова, удалось насчитать восемь мертвых тюленей», — говорится в сообщении.

В начале декабря более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп — единственных морских млекопитающих на Каспии — были обнаружены на побережье Дагестана. Изучением гибели тюленей в Каспийском море занимаются ученые со всей России. Ситуацию с массовой гибелью краснокнижных нерп в Дагестане взяла на контроль Комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.