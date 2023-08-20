В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает АПА, 20 августа очередная колонна отправляется в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

На данном этапе в город Лачин будут переселены еще 13 семей — 46 человек.

Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

Отметим, что в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 234 семей, то есть 904 человека.