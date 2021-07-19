Европейский Союз также желает принять участие в усилиях по региональному сотрудничеству, стимулировать их.

Oб этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 июля в Баку.

«Хотим направить этот месседж всем сторонам и странам, готовым к мобилизации в этом вопросе. Сегодня вечером и завтра я буду находиться в Грузии. Эта тема также будет находиться на повестке дня наших дел и планов в Грузии. Мы считаем, что мир, устойчивый мир предполагает заключение и реализацию хороших соглашений. Есть и другие вопросы для превращения устойчивого мира в реальность с целью благосостояния, стабильности и безопасности, и они рано или поздно должны быть обсуждены.

Наконец, мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с более широкой геополитической ситуацией. Мы отметили некоторые усилия, приложенные Азербайджаном в ряде сфер, в частности, в области светскости страны. В мире проводятся многочисленные дебаты на эту тему.

Господин Президент, еще раз выражаю признательность за этот обмен мнениями. Ценности Европейского Союза являются политическим проектом, поддерживающим демократию, права человека, свободу. В то же время этот проект направлен на развитие сильного партнерства с определенным числом партнеров для достижения проектов, представляющих взаимный интерес»,- отметил он.