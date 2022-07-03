В Евросоюзе обсуждают идею создания специального ведомства, задача которого — следить за тем, как страны ЕС выполняют санкции. Об этом, как передает Интерфакс, пишет в воскресенье итальянская газета Il Sole 24 Ore.

В поддержку данного предложения выступила член Еврокомиссии Мейрид Макгиннесс, курирующая вопросы финансовой стабильности. Предполагается, что новая структура по своим принципам работы будет напоминать существующее при Минфине США Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC).

Газета отмечает, что вопрос о создании такой структуры в ЕС вызван тем, что в настоящее время исполнением всех санкций занимаются непосредственно страны-члены Евросоюза, и не все они одинаково хорошо с этим справляются.