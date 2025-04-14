Министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник, 14 апреля, приняли санкции против Ирана из-за задержания граждан ЕС.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось со списком санкций, передает «Европейская правда».

Как информируется, министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против семи иранских физических лиц и двух организаций из-за задержания граждан ЕС, которое ЕС называет политикой спонсируемого государством захвата заложников.

Агентство отметило, что в санкционный список вошли директор тегеранской тюрьмы «Эвин», а также несколько судей и других работников судебной системы.

Главная тюрьма в городе Шираз была среди организаций, попавших под санкции.