Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль из-за военной операции в Украине, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили около €14 млрд активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями.

Как сообщается, ЕС совместно с союзниками работают над поиском возможностей для более эффективного обнаружения активов лиц, попавших под санкции. Также ряд стран занимается поисков способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что государства ЕС смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд. По его словам, из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 стран ЕС.