Европейская комиссия обнародовала предложения восьмого пакета санкций для России по причине эскалации войны в Украине – будет расширен список лиц, в отношении которых будут введены санкции, введены ограничения в сфере торговли, потолок цены на российскую нефть и другое.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендум и любого вида аннексию в Украине, и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний», — объявила она основания для нового пакета санкций.

По словам президента Еврокомиссии, вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли. «Мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных 7 млрд евро доходов», — детализировала она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, которые более не смогут экспортировать в Россию. «Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям», — продолжила фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительный запрет на предоставление европейских услуг России и запрет гражданам ЕС занимать должности в государственных компаниях РФ. «Россия не должна выигрывать от европейских знаний и опыта», – убеждена она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК предлагает «законодательную основу для введения ценового потолка на российскую нефть».