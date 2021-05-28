Евросоюз обеспокоен ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить помощь в вопросах делимитации и демаркации границ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Недавние события на армяно-азербайджанской границе являются одновременно опасными и тревожными. Необходима немедленная деэскалация. Евросоюз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания и действий», — отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС готов помочь сторонам в вопросах делимитации и демаркации границ. «ЕС готов предоставить экспертные знания и помощь в вопросах делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры укрепления доверия, с тем чтобы двигаться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе», — подчеркивается в нем. (ТАСС)