11-й пакет санкций, согласованный Европейским союзом (ЕС) против России, включает запрет на транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Как передает ТАСС, об этом сообщил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

По его словам, новый пакет санкций против России будет принят на саммите ЕС, который пройдет 29-30 июня. Парламентарий также подчеркнул, что тем самым прекратится экспорт российского «черного золота» сухопутным маршрутом в страны Западной Европы, начавшийся более полувека назад.

Отметим, что от этого решения наиболее пострадает ряд европейских стран (Чехия, Словакия и Венгрия), так как до недавнего времени эти страны удовлетворяли свои энергетические потребности за счет российских нефтепроводов.