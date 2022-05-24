В Европейском Союзе окончательно утвердили четвертый транш в 500 миллионов евро на вооружение для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС одобрил две меры по оказанию помощи в рамках Европейского фонда мира, которые позволят Евросоюзу дополнительно поддержать способности и устойчивость вооруженных сил Украины для защиты ее территориальной целостности и суверенитета, а также защиты гражданского населения против постоянной российской военной агрессии.

Так, после принятия трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд евро в этом году, четвертый транш привлечет еще 500 млн евро на ресурсы, уже мобилизованные в рамках Европейского фонда мира для Украины, и таким образом увеличит общий размер пособия до 2 млрд евро.

«История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС в целом выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС. Эта поддержка — лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца», — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Также сказано, что объем оружия, который будет предоставлен в новом пакете поддержки, соответствует текущим приоритетам, высказанным украинским правительством. (unian.net)