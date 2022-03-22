Страны Евросоюза ведут дискуссии о новых санкциях в отношении России в связи с продолжающимся кризисом в Украине.

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим вопросам.

«В последние дни мы видим усиление военных действий, и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции», — сказал он на пресс-конференции. «Дискуссии об этом сейчас ведутся», — заявил Бон.

«Мы не видим признаков деэскалации, — подчеркнул госсекретарь. — Поэтому ЕС продолжит оказывать давление на Россию».