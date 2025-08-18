Украина ведет переговоры с Азербайджаном о новых поставках природного газа.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

«Украина продолжает переговоры с Азербайджаном о новых поставках природного газа, а также обсуждает возможность закачки газа нерезидентами в украинские подземные хранилища и сотрудничество в сфере добычи в рамках Украинско-американского фонда восстановления», — заявила Гринчук.

«Ведем переговоры, азербайджанцы в этом заинтересованы», — добавила министр.

Она допустила, что новые поставки могут состояться еще до начала отопительного сезона: «Если успеем, новый контракт заключим, тогда продолжим».

Гринчук также сообщила, что ведутся переговоры по закачке газа нерезидентами в подземные хранилища Украины и о проектах добычи в рамках Украинско-американского фонда восстановления.

«Мы работаем с партнерами, у нас сейчас продолжаются технические консультации и по проектам с нашими газовыми хранилищами, чтобы увеличивать долю стран-партнеров в их использовании, и по проектам по добыче в рамках фонда восстановления», — сказала министр.

Как сообщалось, в конце июля 2025 года Группа «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR. «Нафтогаз» отметил, что также впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, речь идет о небольшом по объему, но стратегически важном шаге, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству.