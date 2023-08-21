Евросоюз мобилизует дополнительные противопожарные средства в помощь Греции, объявила в понедельник Европейская комиссия (ЕК).

«Поскольку в районе городов Александруполис и Фере в Греции вспыхивают новые пожары, ЕС направляет два пожарных самолета за счет rescEU (стратегического резерва спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС — ИФ), базирующихся на Кипре, и румынскую пожарную команду через механизм гражданской защиты ЕС», — говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Как следует из сообщения, в Грецию в понедельник должны прибыть 56 пожарных и 10 единиц техники. Кроме того, в Греции уже находится предварительно развернутая группа пожаротушения из Франции в рамках плана ЕС по обеспечению готовности к сезону лесных пожаров.