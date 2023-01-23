Главы МИД 27 стран ЕС намерены утвердить новую миссию ЕС в Армении на запланированной сегодня встрече, которая должна способствовать урегулированию ситуации в регионе.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

По словам дипломата, ЕС обеспокоен событиями, происходящими вокруг Лачинской дороги, и прилагает усилия для урегулирования ситуации.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел Европейского Союза на своем заседании принял решение о размещении около 40 экспертов-наблюдателей Европейского Союза с армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью наблюдения, анализа и предоставления отчета о ситуации в регионе Южного Кавказа.

19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже сорок третий день.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.