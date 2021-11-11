Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.
«Блок обсуждает введение санкций против авиаперевозчиков, в том числе российского «Аэрофлота» и Turkish Airlines в новом пакете (ограничительных мер против Беларуси. — Прим. ред.)», — заявил собеседник издания.
По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.(РИА Новости)