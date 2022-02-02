Напряженная ситуация вокруг Украины не спадает несмотря даже на то, что Запад пугает Россию санкциями. Для лидера России санкции это в определенной степени показатель для внутренней аудитории того, что Кремль проводит независимую и суверенную политику наперекор «мировому западному империализму». То есть используется в пропагандистских целях, дабы оправдать тяжелое экономическое положение даже при высоких ценах на нефть и рекордные цены газ.

С другой стороны, в России понимают, что если пакет санкций будет достаточно серьезным, то и самой российской элите будет не то, что сложно, они даже не смогут отдыхать там, где они хранят свои деньги, а именно в западных странах. Однако на этом фоне наблюдалась достаточно сдержанная позиция турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана по украинскому вопросу. Да, он открыто сделал заявление о том, что как страна НАТО Турция будет делать все что необходимо, но есть случаи, когда Анкара может и не идти в натовском фарватере, например, как это происходит в Сирии, Ливии или в Карабахском вопросе.

Завтра состоится визит Эрдогана в Киев. Ожидается, что лидеры двух стран подпишут ряд соглашений, которые укрепят двусторонние отношения, однако как это будет конвертировано на военно-политическую плоскость неясно, и вопрос остается открытым с учетом «лучших отношений на протяжении всей истории Турции и России», по словам Эрдогана.

О визите президента Турции в Украину, о том какие ожидания от этого визита, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Завтра состоится визит президента Турции в Украину. Как вы оцениваете данный визит на фоне обострения отношений Украины и России?

— Конечно, нам бы хотелось думать, что визит Эрдогана в Киев перед его визитом в Москву — это такой символический жест, указывающий на значение Украины во внешнеполитической стратегии турецкого лидера. Увы, это был бы самообман. Скорее всего, если в данном случае и имеет место символизм жестов — то это жест, обращенный в сторону Москвы, причем, вряд ли чтобы позлить. У Анкары слишком много деловых проектов с Москвой, чтобы попусту злить коммерческих партнеров. Думаю все же, что необходимость в киевском транзите у Эрдогана возникла вследствие другого визита в Киев — непосредственно перед турецким. Я имею в виду визит в украинскую столицу британского премьера Бориса Джонсона, который разминулся с Эрдоганом буквально на день. Памятуя о геополитической оси Лондон-Анкара и особой активности британцев на турецком направлении, рискну предположить, что и Джонсон и Эрдоган донесли до Зеленского какую-то согласованную позицию своих стран относительно украинского конфликта с Россией. И если Джонсон о ней Зеленскому сообщил из первых рук, то роль Эрдогана — закрепляющий мессидж. Что это может быть — пока говорить рано. Но лично я не жду от визита Эрдогана в Москву, несомненно, более важного, чем его визит киевский, каких-то публичных антироссийских выпадов. Игра Анкары гораздо более тонкая, балансирующая между Лондоном, Вашингтоном, континентальными членами НАТО и Москвой. Эрдоган никому из перечисленных не друг, но умело использует противоречия между ними для продвижения турецких интересов в регионе.

— Может ли турецкий фактор предотвратить возможный конфликт?

— Когда говорят про НАТО в Черном море, то имеют в виду именно Турцию. Ни у одной страны Альянса в этом регионе больше нет таких мощных вооруженных сил и ВМФ, как у Турции. Так что гипотетически, когда речь идет об Украине в НАТО, это в первую очередь турецкий, затем британский и лишь в последнюю очередь американский фактор. Но интерес Турции — это Крым. Что касается Донбасса и минских соглашений, к выполнению которых Москва сейчас подталкивает упирающийся Киев, тут турецкий интерес просматривается слабо, если имеет место вообще. Я думаю, Турция вступит в этот конфликт лишь тогда (если вообще вступит), когда он дойдет до фазы решения вопроса о Крыме. Все остальное носит симулятивный характер. Эрдогану нет никакого резона мирить Украину и Россию. Наоборот, ослабление России ему в плюс, поскольку имея дополнительный связывающий ей руки незакрытый участок в Украине, Москва не сможет бросить все силы на другие участки этого глобального фронта: например в Сирии. Или на Южном Кавказе. Время то идет, часики тикают, уже меньше чем через четыре года встанет вопрос о пребывании российских миротворцев в Карабахе.

— Насколько данный визит приблизит позиции Киева и Анкары по региональным вопросам?

— Киеву сейчас любая поддержка важна. Даже словесная. У Зеленского трудная ситуация со Штатами, еще хуже — с немцами. Так что продать внутренней аудитории поддержку любого крупного игрока (даже если это поддержка на словах) ему лишь в плюс во внутреннем противостоянии с Порошенко. Тем более что в случае с Турцией это не только слова, но и беспилотники, реально показавшие себя в том же Карабахе. Пускай и оплаченные деньгами украинских налогоплательщиков.